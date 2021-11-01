4 ноября в Барнауле пройдут последние осенние ярмарки

Местные производители представят свою продукцию Фото: Анна СЕМИНА

В четверг, 4 ноября, в Барнауле пройдут заключительные осенние продовольственные ярмарки, сообщает администрация города.

- Ярмарочные площадки будут организованы в каждом из районов города, - сообщает городской комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда.

Покупатели смогут приобрести по доступным ценам продукты местных производителей: мясо, птицу, колбасы, рыбные деликатесы, кондитерские изделия, выпечку, сахар, яйцо, а также фрукты и овощи.

Торговые площадки будут открыты с 10 утра до 14 часов по адресам:

Железнодорожный район - проспект Ленина, 71;

Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

Ленинский район – площадь Народная;

Октябрьский район - проспект Ленина, 152;

Центральный район - проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.