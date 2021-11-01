В Бийске 19-летнй парень насмерть сбил человека

Полиция два часа искала водителя Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске полицейские два часа гонялись за 19-летним водителем, который насмерть сбил человека. Об это пишет «Бийский рабочий».

Наезд на пешехода был совершен поздно вечером 30 октября, примерно в 23.40.

- В дежурную часть поступила информация о совершенном наезде на пешехода в Бийском районе в селе Малоугренево. Сотрудники ГИБДД выехали на место для оказания помощи пострадавшему, проведению розыскных мероприятий и организации дорожного движения, - пишет издание.

Полицейские установили, что в районе улицы Советской, 19 автомобиль Toyota Camry сбил 58-летнего мужчину, который находился на проезжей части. После ДТП водитель скрылся с места аварии. Был объявлен план-перехват и только спустя два часа его задержали. Оказалось, что за рулем иномарки был 19-летний парень.

Потерпевший же получил слишком серьезные травмы и скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По факту ДТП проводится доследственная проверка.