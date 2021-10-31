Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 октября 2021 года: 88 563

Сейчас в ковидных госпиталях находится почти 4 тысячи человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 31 октября 2021 года составил 88 563 человек. За минувшие сутки было выявлено 472 новых случая, умерло 28 человек, выздоровело 147 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 88563 человек, в т. ч. 6840 детей. Выздоровели 62149 человека (+ 147). Умерли 6 270 человек (+ 28), все взрослые, в том числе по причинам смерти: короновирусная инфекция – 4 915 человек (+ 26), иные причины смерти – 1 355 человек (+ 2), - говорится в сводке.

Сейчас в ковидных госпиталях находится почти 4 тысячи человек, более 800 из них в тяжелом состоянии.