Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество31 октября 2021 14:18

На Алтае завели уголовное дело на мужчину за рубку сухих сосен

Ущерб от его действий составил 14 тысяч рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Михайловском районе в отношении мужчины возбудили уголовное дело за рубку сухих сосен. Он спилил 29 деревьев, чтобы пустить их на дрова, сообщает краевое управление МВД.

- Мужчина в лесном массиве на территории Ракитовского участкового лесничества при помощи бензопилы спилил 29 сухостойных сосен. Ущерб от его действий составил более 14 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина спилил деревья, перевез их домой на личном автомобиле, часть заготовил на зиму, другую часть отвез на местную пилораму. Свою вину он отрицать не стал и сообщил, что решил немного заготовить дров на зиму и заодно подзаработать накануне отопительного сезона. Это привело к возбуждению уголовного дела по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».