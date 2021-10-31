На Алтае завели уголовное дело на мужчину за рубку сухих сосен

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Михайловском районе в отношении мужчины возбудили уголовное дело за рубку сухих сосен. Он спилил 29 деревьев, чтобы пустить их на дрова, сообщает краевое управление МВД.

- Мужчина в лесном массиве на территории Ракитовского участкового лесничества при помощи бензопилы спилил 29 сухостойных сосен. Ущерб от его действий составил более 14 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Мужчина спилил деревья, перевез их домой на личном автомобиле, часть заготовил на зиму, другую часть отвез на местную пилораму. Свою вину он отрицать не стал и сообщил, что решил немного заготовить дров на зиму и заодно подзаработать накануне отопительного сезона. Это привело к возбуждению уголовного дела по ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».