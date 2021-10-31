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Общество31 октября 2021 12:47

Мошенник под видом администратора аптечной сети обманул барнаульского провизора

Фармацевт лишилась 15 тысяч рублей
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Девушка обратилась в полицию.

Девушка обратилась в полицию.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле провизор стала жертвой афериста, который обманул ее по телефону. Мужчина представился администратором аптечной сети и объяснил, что выявил в организации недостачу денег в кассе на сумму 15 тысяч рублей, сообщает краевое управление МВД.

- 29-летняя девушка поверила звонившему и в ближайшем банкомате перевела собственные деньги. В дальнейшем потерпевшая узнала о том, что с ней беседовал мошенник, после чего обратилась в полицию, - рассказали полицейские.

По факту возбуждено уголовное дело по о статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.