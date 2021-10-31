Мошенник под видом администратора аптечной сети обманул барнаульского провизора

Девушка обратилась в полицию. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле провизор стала жертвой афериста, который обманул ее по телефону. Мужчина представился администратором аптечной сети и объяснил, что выявил в организации недостачу денег в кассе на сумму 15 тысяч рублей, сообщает краевое управление МВД.

- 29-летняя девушка поверила звонившему и в ближайшем банкомате перевела собственные деньги. В дальнейшем потерпевшая узнала о том, что с ней беседовал мошенник, после чего обратилась в полицию, - рассказали полицейские.

По факту возбуждено уголовное дело по о статье о мошенничестве с причинением значительного ущерба.