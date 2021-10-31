Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае

Штормовое предупреждение. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Синоптики предупредили жителей Алтайского края о надвигающейся непогоде, объявив штормовое предупреждение. В ночь на 1 ноября ожидается дождь, снег, гололедица и сильный ветер с порывами до 27 м/с, говорится в сообщении на сайте МЧС.

- При штормовом ветре часто происходят порывы воздушных линий электропередач, что приводит к отключению электроэнергии. Снег и гололед могут осложнить обстановку на дорогах, - предупредили алтайские спасатели.

Жителей просят быть осторожными и принять необходимые меры безопасности.