Барнаульский автовокзал разъяснил правила перевозки после введения QR-кодов

Автовокзал. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям и гостям Барнаула разъяснили, как будет работать автовокзал после введения пропускной системы по QR-кодам. Пока от пассажиров требуют только соблюдать масочный режим. Об этом сообщается на сайте предприятия.

- Уважаемые пассажиры. При входе на автовокзал и при перевозке пассажиров в автобусах просим соблюдать масочный режим, в настоящее время QR-код не требуется, - говорится в сообщении.

Систему QR-кодов ввели в Алтайском крае с 30 октября, пока его спрашивают только на в торговых центрах.