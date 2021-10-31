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Общество31 октября 2021 10:35

Барнаульский автовокзал разъяснил правила перевозки после введения QR-кодов

Пассажиров просят соблюдать масочный режим
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Автовокзал.

Автовокзал.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям и гостям Барнаула разъяснили, как будет работать автовокзал после введения пропускной системы по QR-кодам. Пока от пассажиров требуют только соблюдать масочный режим. Об этом сообщается на сайте предприятия.

- Уважаемые пассажиры. При входе на автовокзал и при перевозке пассажиров в автобусах просим соблюдать масочный режим, в настоящее время QR-код не требуется, - говорится в сообщении.

Систему QR-кодов ввели в Алтайском крае с 30 октября, пока его спрашивают только на в торговых центрах.