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Общество31 октября 2021 8:17

1700 звонков поступило в диспетчерскую службу для родителей детей с ментальными нарушениями

Она работает в бийском реабилитационном центре «Родник»
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Звонки принимают по телефону (3854) 31-04-59.

Звонки принимают по телефону (3854) 31-04-59.

Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В 2021 году в диспетчерскую службу для родителей детей с ментальными нарушениями поступило 1700 звонков, сообщает правительство региона.

- Родителей интересуют вопросы об услугах, которые оказывает бийский реабилитационный центр «Родник», где находится диспетчерский пункт. Могут ли дети получать услуги одновременно в разных учреждениях социального обслуживания, в какую школу может пойти учиться ребенок с синдромом Дауна и что для этого надо сделать, может ли ребенок получать услуги, если в текущем году исполняется 18 лет, - рассказали в правительстве.

Звонки принимают по телефону (3854) 31-04-59 с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу с 8 до 16 часов, обед с 12 до 12 часов 48 минут.