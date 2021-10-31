Барнаульцу грозит до 10 лет тюрьмы за пакет дикой конопли

Полиция возбудила уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 35-летний мужчина может лишиться свободы на срок до 10 лет за пакет конопли. Наркосодержащее растение обнаружили у него в гараже в ходе обыска, сообщает краевое управление МВД.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками наркоконтроля УМВД России по городу Барнаулу была получена информация о том, что ранее судимый барнаулец 1985 года рождения причастен к незаконному хранению наркотических средств, - пишет ведомство.

Вес марихуаны составил 189 граммов, что является крупным размером и подпадает под ч.2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемый уже дал показания, вы которых во всем признался, объяснив, что собрал растение для собственного употребления.