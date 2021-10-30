Переписчики в Алтайском крае ежедневно проходят тестирование на COVID-19

Перепись населения стартовала 15 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

Перепись населения стартовала в Алтайском крае 15 октября, но до сих пор у жителей региона возникает много вопросов по процедуре, в том числе насколько безопасно общаться с переписчиками, не могут ли они заразить коронавирусом. Подробнее обо всем рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова.

- Для переписного персонала Алтайкрайстата организовано еженедельное тестирование. Оно проводится в пунктах, которые определены для этих задач региональными Минздравом и Роспотребнадзором, - рассказывает Ситникова во время онлайн-форума на сайте правительства края. - Кроме этого, каждый переписчик проинструктирован о мерах, которым он должен четко следовать в период проведения опроса населения: соблюдать социальную дистанцию, обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты. Об этом все знают и должны соблюдать.

Кроме того, по ее словам, если человек не захочет пускать переписчика в свой дом, то он может ответить на его вопросы в подъезде, если это многоквартирный дом или во дворе, если это частный. Также можно подать данные о себе и своих членах семьи через сайт Госуслуги.