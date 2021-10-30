В Барнауле вывели на линию модернизированный трамвай

Отремонтированный трамвай Фото: пресс-службы администрации Барнаула

С 30 октября в Барнауле выпустили на линию десятый модернизированный трамвай. Он будет ходить по маршруту №7, сообщает пресс-центр городской администрации.

- Программа капитально-восстановительного ремонта подвижного состава реализуется на предприятии с 2019 года. За этот период нам удалось полностью модернизировать десять трамвайных вагонов модели Т3. Еще два трамвая – в стадии обновления, - говорит директор МУП «Горэлектротранс» г. Барнаула Николай Петряшин.

По его словам, подвижной состав регулярно проходит плановое техобслуживание, что позволяет продлить срок его эксплуатации. Во время таких работ полностью меняется внутренняя «начинка» вагона: начиная от электропроводки и заканчивая обшивкой сидений. Такой капитальный ремонт обходится в сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Ежегодно же на ремонтные работы МУП «Горэлектротранс» тратит более 100 млн рублей.