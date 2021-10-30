В Алтайском крае пройдет флешмоб по хоккею в валенках

Хоккей в валенках Фото: предоставлено организаторами

5 декабря в Алтайском крае пройдет Всероссийский флешмоб по дворовому хоккею, сообщают организаторы.

- В этот день во всех регионах страны пройдут игры и матчи в поддержку олимпийской сборной, - говорится в анонсе мероприятия.

Участники флешмоба смогут сыграть в один из видов хоккея: с шайбой, в валенках или настольный. Так что каждый сможет выбрать игру в силу своих возможностей и умений.

Игры начнутся ровно в 12.00. Марафон продлится 11 часов. В это время на YouTube пройдут прямые трансляции из населенных пунктов, которые примут участие в акции.

- Каждый час эстафета дворового хоккея будет передаваться в следующий часовой пояс, -говорят организаторы.

В Алтайском крае игры пройдут в городе Барнаул, но если найдутся участники, то к флешмобу могут присоединиться и другие населенные пункты.

- Любую из этих игр можно быстро и с нуля организовать в своем дворе, – говорит председатель оргкомитета, руководитель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин. – Даже если вы никогда не играли в «Хоккей на валенках» или «Настольник» – не беда. В каждом из регионов будет работать координатор проекта. Мы обучим игре и расскажем, как организовать матч, объясним механику и даже подскажем, где искать спонсоров.

Подробнее о проекте: http://hnvl.ru/