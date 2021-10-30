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Происшествия30 октября 2021 13:03

51 человека эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Никто из жильцов не пострадал
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Пожар в барнаульской многоэтажке

Пожар в барнаульской многоэтажке

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошло возгорание электрощитовой в жилой многоэтажке на улице Балтийской, 55. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло на четвертом этаже.

- Пожар оперативно ликвидирован, площадь возгорания составила около двух квадратных метров, - рассказывают в ведомстве.

По предварительным подсчетам во время тушения из подъезда был эвакуирован 51 человек, в том числе шестеро детей. Никто не пострадал.