51 человека эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Пожар в барнаульской многоэтажке Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле произошло возгорание электрощитовой в жилой многоэтажке на улице Балтийской, 55. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание произошло на четвертом этаже.

- Пожар оперативно ликвидирован, площадь возгорания составила около двух квадратных метров, - рассказывают в ведомстве.

По предварительным подсчетам во время тушения из подъезда был эвакуирован 51 человек, в том числе шестеро детей. Никто не пострадал.