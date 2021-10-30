В Барнауле фармацевта обманули на 15 тысяч рублей

Девушка перевела деньги через банкомат Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле жертвой мошенника стала 29-летний фармацевт. Злоумышленник обманул ее на 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Она пояснила, что в рабочее время ей поступил звонок от неизвестного мужчины, представившимся «Кириллом», - рассказывают в ведомстве.

Этот человек сказал, что он администратор сети аптек. По его словам, он выявил недостачу 15 тысяч рублей. Потерпевшая поверила ему и через ближайший банкомат перевела свои деньги. Уже после она поняла, что все это время общалась с мошенником.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».