Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 октября 2021 года составило 88091

За сутки в Алтайском крае выявили 464 новых случаев коронавируса Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 октября 2021 года за минувшие сутки увеличилось на 464 новых случаев и составило 88091, сообщает оперативный штаб региона.

- В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 464 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 148 пациентов, умерло 31 человек, от COVID-19-29, - сообщают официальные органы.

Таким образом, общее число выздоровевших на сегодняшний день составляет 62002 человека. Умерли от коронавируса и по другим причинам 6242 человека.

В инфекционных больницах остаются 3924 человека, с положительным тестом на коронавирус и 410 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии 856, из них подключены к аппаратам ИВЛ – 300.

Амбулаторно медики наблюдают за состоянием 46 бессимптомных вирусоносителей и 398 пациентов, долечивающихся от вирусной пневмонии.