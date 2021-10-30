Число пожаров резко возросло в Алтайском крае

С наступлением холодов число бытовых пожаров увеличивается Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

За минувшие сутки в Алтайском крае зафиксировали рост бытовых пожаров – десять вызовов отработали спасатели, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Пожары произошли в жилом секторе, в домах и квартирах граждан, в надворных постройках, - уточняют в ведомстве.

Так, к примеру, накануне вечером пожарные выезжали во Власиху. На бульваре Мирном горела баня. При этом была угроза распространения огня на жилой дом. К счастью, возгорание удалось вовремя ликвидировать. Пострадавших и погибших нет.

Вместе с тем, как отмечают спасатели, с приходом холодов число таких происшествий заметно вырастает. Поэтому еще раз напоминает, что необходимо четко следовать правилам пользования обогревателями и т.п.