На Алтае разрешили возвращать билеты на концерты из-за отсутствия QR-кода

QR-код начинает действовать в Алтайском крае с 30 октября Фото: Анна СЕМИНА

Посетители театров и концертных залов в Алтайском крае могут сдать или обменять билеты, если них нет QR-кода. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.

- С 15 ноября 2021 года в алтайские театры и концертные залы будут пускать только тех, кто привился от коронавируса или переболел им, либо с имеющимся на руках ПЦР-тестом, - напоминают в мэрии.

Однако выход для тех, у кого нет сертификатов, есть: учреждения культуры будут предлагать сдать билеты или обменять на более поздние концерты и спектакли.

Это все касается театров и концертных залов. А вот в торговых центрах QR-код начнет спрашивать уже сегодня, 30 октября.