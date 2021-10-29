Мужчину задержали полицейские. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле осудили мужчину за покупку пяти роз – его обвинили в мошенничестве. Все дело в том, что он расплатился за букет билетом «банка приколов», да еще взял сдачу в размере 4200 рублей, сообщает краевая прокуратура.

- Из указанной суммы 100 рублей мужчина оставил продавцу в качестве «чаевых», после чего ушел с букетом и деньгами. Женщина почти сразу обнаружила, что переданный ей под видом купюры номиналом в 5000 рублей билет не является денежным, выбежала из салона вслед за покупателем, однако он уже уезжал на автомобиле, - рассказали в ведомстве.

Мужчину быстро нашли и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ (Мошенничество). В качестве наказания ему назначили 1,5 года условно.