На Алтае дело забившей годовалого ребенка женщины направили в суд

Следственные действия с матерью погибшего мальчика.

Дело жительницы Бурлинского района, которая забила своего годовалого сына, направили в суд. Ее обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), пишет региональный следственный комитет.

- 6 июня 2021 года обвиняемая, пытаясь успокоить своего годовалого сына, нанесла ему не менее семи ударов в область головы и туловища, - рассказали в ведомстве.

Как «КП-Барнаул» сообщала ранее, после шлепков ребенок успокоился и уснул. Женщина тоже легла спать, а утром ребенок уже не подавал признаков жизни. Мамаша позвала соседку, чтобы отвести его в больницу – на тот момент у него уже не было пульса, а сам он был холодный. В больнице констатировали смерть.

Кстати, женщину уже судили за истязание своего 7-летнего сына. Но тогда она была снова беременна (тем самым малышом, который впоследствии погиб), поэтому ей дали условное и лишились прав в отношении старших детей. А вот младший уже родился позже – забирать его у органов не было оснований.

На этот раз ее реально могут отправить в колонию на срок до 15 лет.