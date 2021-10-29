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Общество29 октября 2021 14:02

На Алтае обманутым дольщикам выплатили 105 млн рублей

Строительство 10-этажного дома в Новоалтайске остановилось в 2015 году
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Недострой в Новоалтайске

Недострой в Новоалтайске

Фото: Олег УКЛАДОВ

Обманутым дольщикам в Алтайском крае выплатили возмещение в размере более 105 млн рублей. Всего обязательства не были выполнены перед 80 гражданами, сообщает краевая прокуратура.

- Деньги участников долевого строительства оказались похищены бывшим директором застройщика. Приговором Новоалтайского городского суда он осужден к 4 годам лишения свободы, - рассказали в ведомстве.

10-этажный дом начали строить в Новоалтайске еще в 2014 году, но стройка замерла через год на уровне четвертого этажа. В 2018 году в отношении застройщика введено конкурсное производство. В результате недострой передали «Фонду защиты прав граждан - участников долевого строительства», который и выплатил дольщикам деньги.

В настоящее время дом исключен из единого реестра проблемных объектов.