В алтайском онкодиспансере приостановят оптимизацию

Виктор Томенко. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом онкологическом диспансере приостановят оптимизацию. Об этом в пятницу, 29 октября, распорядился губернатор Виктор Томенко.

- Глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации, - говорится в сообщении краевого правительства.

Шумиха началась после того, как в местных СМИ написали, что опытным врачам предложили вакансии уборщиков помещений. До конца дня губернатор проведет совещание с министром здравоохранения и заместителем председателя правительства края Игорем Степаненко.