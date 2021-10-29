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Здоровье29 октября 2021 12:50

В алтайском онкодиспансере приостановят оптимизацию

Такое распоряжение дал губернатор Виктор Томенко
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Виктор Томенко.

Виктор Томенко.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском краевом онкологическом диспансере приостановят оптимизацию. Об этом в пятницу, 29 октября, распорядился губернатор Виктор Томенко.

- Глава региона поручил министру здравоохранения Дмитрию Попову приостановить процесс ликвидации одного из торакальных онкологических отделений и увольнения врачей краевого онкологического диспансера и предоставить всю необходимую информацию, касающуюся ситуации, - говорится в сообщении краевого правительства.

Шумиха началась после того, как в местных СМИ написали, что опытным врачам предложили вакансии уборщиков помещений. До конца дня губернатор проведет совещание с министром здравоохранения и заместителем председателя правительства края Игорем Степаненко.