На Алтае театры и концертные залы вернут деньги за билеты жителям без QR-кодов

В регионе вводят систему QR-кодов. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В Алтайском крае жителям, которые отказываются ставить прививки от ковида, театры и концертные залы вернут стоимость билетов. С 15 ноября в регионе запрещен вход жителям без подтвержденного иммунитета в ряд публичных заведений, пишет «Вести-Алтай».

- Если у таких людей не появится возможности получить QR-код, то по договоренности с администраторами можно будет оставить билет у себя и посетить театр уже после того, как снимут ограничения, - цитирует издание главного администратора Молодежного театра Алтая им. Золотухина Татьяну Аксенову.

Введенные меры должны увеличить охват вакцинацией жителей региона. На сегодня привиты около 30% жителей края.