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Общество29 октября 2021 9:53

В ковидных госпиталях Барнаула занято 96% коек

Число обращений в диспетчерскую службу скорой достигает 4,5 тысяч в сутки
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Скорая обслуживает свыше 1300 вызовов в день.

Скорая обслуживает свыше 1300 вызовов в день.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле, по оценке специалистов, наблюдается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. На сегодня в ковидных госпиталях Барнаула занято 96% коек. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

- Больными коронавирусом в Барнауле занято 96% коек в госпиталях. Скорая помощь работает с высочайшей нагрузкой, - рассказала замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая.

Большинство из пациентов, кому потребовалась госпитализация, оказались не привиты. Врачи скорой помощи ежедневно обслуживают более 1300 вызовов, при стандартной нагрузке в 800-900 вызовов.