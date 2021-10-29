На Алтае припомнили яркие высказывания бывшего губернатора к его юбилею

Александр Карлин. Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин 29 октября празднует 70-летие. К юбилею экс-главы региона «Толк» вспомнил его самые экспрессивные высказывания.

- Вы так интересно работаете в Барнауле. Я вас неоднократно просил сменить отношение. Но вы его не меняете. Вы в состоянии анабиоза находитесь и ждете, когда свалится спелый «фрукт» из федерального бюджета, - цитирует Александра Богдановича издание.

Или вот к примеру:

- Нельзя допускать того, чтобы люди, заинтересованные в дестабилизации общественных настроений, стимулировали какие-то фантастические бредовые домыслы о чьем-то интересе в решении задачи, - пишет Толк.

Пост главы региона Александр Карлин занимал 13 лет. Жителям и коллегам он запомнился жестким характером и острым умом. Он ушел в отставку в 2018 году. Тогда многие связывали его уход с результатами выборов президента в регионе – тогда кандидат КПРФ Павел Грудинин набрал в крае почти вдвое больше голосов, чем в среднем по России.

После ухода с поста губернатора Карлин получил кресло в Совете Федерации.