Продовольственные ярмарки в Барнауле пройдут 30 октября

Ярмарки будут работать с 10 утра до 14 дня.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Продовольственные ярмарки в Барнауле пройдут в субботу, 30 октября, во всех районах города. Помимо основных площадок торговать товарами от производителей будут также в пригороде. Об этом сообщает пресс-служба города.
- Как обычно, в продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, говядина и свинина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыба, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи, - рассказали в мэрии.
На ярмарках цены обычно ниже среднерыночных на 16-30%. Время работы площадок - с 10.00 до 14.00. Они будут работать по следующим адресам:
Индустриальный район
м/р Новосиликатный, ул.Новосибирская, 16в
Ленинский район
п.Научный городок
Октябрьский район
пр-кт Ленина, 152;
Центральный район
с.Лебяжье, ул.Центральная, 65а;
микрорайон Затон, ул.Водников, 11.