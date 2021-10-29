Продовольственные ярмарки в Барнауле пройдут 30 октября

Ярмарки будут работать с 10 утра до 14 дня. Фото: Олег УКЛАДОВ

Продовольственные ярмарки в Барнауле пройдут в субботу, 30 октября, во всех районах города. Помимо основных площадок торговать товарами от производителей будут также в пригороде. Об этом сообщает пресс-служба города.

- Как обычно, в продаже будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: мясо птицы, говядина и свинина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыба, кондитерские изделия, мука, сахар, овощи, - рассказали в мэрии.

На ярмарках цены обычно ниже среднерыночных на 16-30%. Время работы площадок - с 10.00 до 14.00. Они будут работать по следующим адресам:

Индустриальный район

м/р Новосиликатный, ул.Новосибирская, 16в

Ленинский район

п.Научный городок

Октябрьский район

пр-кт Ленина, 152;

Центральный район

с.Лебяжье, ул.Центральная, 65а;

микрорайон Затон, ул.Водников, 11.