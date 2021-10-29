Паралимпиец Роман Жданов номинирован на Национальную спортивную премию

Роман Жданов в аэропорту Барнаула Фото: Виталий БАРАБАШ

Победитель Паралимпийских игр-2020 в Токио Роман Жданов из Бийска попал в номинацию Национальной спортивной премии, сообщает ее сайт.

Пловец попал в номинацию «Преодоление – спортсмен». Вместе с ним туда включены еще пять атлетов. Пока Роман Жданов занимает вторую позицию, но имеет все шансы подняться выше.

Напомним, на Паралимпиаде Роман стал самым успешным спортсменом. За свои заслуги он был удостоен чести стать знаменосцем на церемонии закрытия Игр. Кроме того, Жданов вместе со своим тренером Еленой Соколовой уже после турнира был признан победителем премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь».

Отметим, кроме Романа Жданова на победу в Национальной спортивной премии претендует Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Заря» (МБУ «СШОР «Заря»). Его включили в номинацию «Надежда России – Организация адаптивного спорта года».

Отдать голос за наших претендентов можно на сайте https://sport-premia.ru/vote3.php до 2 ноября.

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