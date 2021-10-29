Виртуальные рабочие столы от «Ростелекома»: работай, где удобно Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"

Компания «Ростелеком» предлагает сибирским компаниям настроить удаленный доступ для комфортной работы не только в офисе, но и в любом месте, где доступен интернет. Федеральный цифровой провайдер поможет установить виртуальные рабочие столы на базе Citrix Virtual Desktop (VDI), чтобы при необходимости быстро вывести сотрудников на удаленную работу или подключить к решению задач экспертов из других регионов страны.

Преимущество VDI «Ростелекома» — быстрое развертывание и масштабирование виртуальных рабочих столов от одного сотрудника до целого филиала в течение одного часа* после подачи заявки. Благодаря комплексному решению компании сэкономят на аренде офиса, снизят расходы на покупку или обновление компьютеров, ограничат трудозатраты на администрирование. Кроме того, стоимость одного удаленного рабочего места с сервисом VDI обойдется примерно в пять раз дешевле по сравнению с классической организацией дистанционной работы, которая в том числе включает покупку компьютеров.

«Конфигурации виртуальных рабочих столов можно настроить под конкретные задачи бизнеса. Например, организовать работу для операторов колл-центра, когда множеству пользователей предоставляется типовой набор программного обеспечения. Или, напротив, сформировать уникальный набор сервисов для нескольких бухгалтеров предприятия. При этом во всех случаях системный администратор может самостоятельно и централизованно управлять сеансами пользователей, выключать и перезагружать рабочие места, оказывать техподдержку и устранять проблемы из личного кабинета», — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Подробнее о сервисе и бесплатном тестировании виртуальных рабочих столов можно узнать на сайте.

*Время развертывания может быть изменено в зависимости от загруженности специалистов и времени суток

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