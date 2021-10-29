На Алтае на восстановление переболевших ковидом медработников потратят 39 млн рублей

Всего лечение смогут пройти больше тысячи медработников. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае больше тысячи медиков, переболевших коронавирусом, отправят на лечение в санатории за государственный счет. На их реабилитацию до конца текущего года потратят 39 млн рублей, пишет «Банкфакс» со ссылкой на материалы с портала госзакупок.

- 26 октября минздрав объявил аукцион на оказание услуг оздоровления медработников, которые переболели ковидом. Как указано в документации, в санаторий поедут лишь те сотрудники медорганизаций, которые перенесли инфекцию в стационаре, - пишет издание.

Курс реабилитации должен длиться не менее 14 дней. Лечение можно будет пройти по различным направлениям. Себестоимость одной путевки составит 35 тысяч рублей.