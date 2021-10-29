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Общество29 октября 2021 4:56

В Барнауле мужчину жестоко избили в лесополосе

Его госпитализировали в городскую больницу №1
Иван ОЛЕКСЮК
Иван ОЛЕКСЮК
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Теперь нападавшего могут осудить.

Теперь нападавшего могут осудить.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчину избили в лесополосе, причинив ему множественные серьезные травмы. Его госпитализировали в городскую больницу №1. Все произошло в 200 метрах от ул. Тихонова, 37.

Как ранее писал телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul, компания из трех человек отправилась туда для употребления спиртного. В ходе распития у них произошел словесный конфликт, в результате которого 40-летний мужчина избил своего 49-летнего товарища.

После этого он нанес ему несколько ударов ногой в область ребер и ушел. После того, как потерпевший оказался в больнице и его опросили полицейские, нападавшего нашли и поместили в изолятор. Его могут обвинить по статья о причинении тяжкого вреда здоровью.