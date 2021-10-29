В пригороде Барнаула очистили берег Оби от мусора

Уборка мусора. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Волонтеры очистили берег Оби в пригороде Барнаула, собрав почти 20 тонн мусора. Акция затронула район Казенной Заимки, Ляпихи и Гоньбы, рассказали в городской администрации.

- В результате удалось убрать и вывезти 20 тонн мусора. Инициатором акций выступила Научногородская сельская администрация, которая привлекла технику для уборки свалок, - сообщили в мэрии.

Добровольцы ликвидировали две несанкционированных свалки отходов. В ближайшие выходные пройдет еще один санитарный рейд. Жителей Барнаула и организации просят соблюдать санитарную чистоту и вывозить мусор в специально отведенные для этого места.