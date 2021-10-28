У барнаульца угнали оставленный в автосервисе внедорожник

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

У барнаульца угнали автомобиль Nissan Navara, который он оставлял в автосервисе для ремонта. Вскоре полицейские задержали подозреваемого и нашли внедорожник, сообщает региональное управление МВД.

– Как рассказал хозяин автосервиса, ремонт производил мастер-стажер, и в дальнейшем машина была помещена на парковку возле сервиса. Ключи от автомобиля находились на стойке для ожидания выдачи транспортного средства, – отметили в ведомстве.

Вскоре полицейские нашли подозреваемого, им оказался ранее судимый 35-летний барнаулец. Предварительно установлено, что мужчина продал автомобиль за 100 тыс. рублей одному из жителей краевой столицы, которому сказал, что это машина родственника. В ближайшее время внедорожник вернут владельцу.

Полицейские возбудили уголовное дело.