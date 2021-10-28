На Алтае многодетную мать обвиняют в истязании маленького сына

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Многодетную мать в Бийском районе Алтайского края будут судить по обвинению в истязании маленького сына и незаконном лишении его свободы. Об этом сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, с августа 2019 по июль 2021 года обвиняемая, на воспитании которых находятся пятеро несовершеннолетних детей, систематически истязала своего сына 2011 года рождения. За плохое поведение она причиняла ему физические и психические страдания. Кроме того, чтобы мальчик не смог убежать из дома, она привязывала его ногу веревкой, а также металлической цепочкой к мебели и оставляла на срок от 2 до 8 часов в комнате одного, – отметили в ведомстве.

Ранее женщину лишили родительских прав в отношении дочери и потерпевшего сына, но в 2018 году их восстановили по решению суда. Кроме того, она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за преступления против собственности.

Во время предварительного следствия женщина признала свою вину, объясняя свое отношение к ребенку тем, что он был непослушным. Уголовное дело направили в суд.