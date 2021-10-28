Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 28 октября 2021 составляет 6185

За сутки умерли 28 человек с ковидом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 28 октября скончались 6185 человек с коронавирусом, в том числе 4835 случаев от COVID-19, 1350 – иные причины смерти. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 28 человек с коронаврусом. 25 скончались из-за COVID-19, три по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 87173, в том числе 6679 детей.

Из общего числа заболевших 915 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 55112 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 87173 заболевших: 18764 – у больных внебольничной пневмонией, 59340 – у заболевших ОРВИ, в 9069 случаях – бессимптомное течение.