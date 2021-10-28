Депутаты АКЗС в первом чтении приняли бюджет региона на 2022 год

Александр Романенко Фото: Олег УКЛАДОВ

На сессии 28 октября депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания в первом чтении утвердили проект бюджета на 2021 год и плановый период 2023-2024 годов, сообщает сайт АКЗС.

– За последние три года объем бюджета вырос практически в два раза. Правительство и губернатор Алтайского края обеспечили огромное увеличение объема федеральных средств. Мы активно участвуем в реализации национальных проектов, ежегодно осваивая более 20 млрд рублей, – отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Проект бюджета поддержали большинством голосов. Доходыа планируются в размере 134,2 млрд рублей, расходы - 141 млрд рублей, дефицит - 6,8 млрд рублей. Доработкой проекта бюджета ко второму чтению будет займется рабочая группа