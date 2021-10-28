441 заболевшего ковидом выявили за сутки в Алтайском крае

Общее число заболевших превысило 87 тысяч Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили 441 человека, зараженного коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе с начала пандемии составляет 87173. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

– По состоянию на 28 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3905 человек. Кроме этого, 426 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 838, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 296.

При этом за сутки число выздоровевших увеличилось на 137 человек. Всего с начала пандемии в крае их уже 61701.