15-летняя девушка погибла в ДТП в Алтайском крае

На месте ДТП Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

27 октября в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погибла девушка и пострадала женщина Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщает краевой Следком.

– По данным следствия, днем 27 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался на личном автомобиле по проселочной дороге в Павловском районе. Нарушив ПДД, он допустил опрокидывание машины, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП 15-летняя пассажирка скончалась на месте аварии до приезда скорой помощи. Кроме того, пострадала 36-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела.