Глава района на Алтае назначил премии сам себя

Суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд обязал главу Калманского района Алтайского края вернуть в бюджет премии, которые он незаконно назначал себе, пишет пресс-служба краевого суда.

– Суд признал незаконными распоряжения главы Калманского района Алтайского края Бунета С.Ф. о выплате премий, – говорится в сообщении.

Глава не выносил вопросы о назначении себе премий на сессии районного Собрания депутатов, а просто назначал их сам. В итоге суд взыскал в пользу бюджета Калманского района сумму в размере незаконно полученных премиальных выплат.