Очевидцы заметили в небе над Барнаулом «НЛО»

"НЛО". Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Утром в небе над Барнаулом заметили «Неопознанный летающий объект». Вероятнее всего, это была ракета с Байконура, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– Безумно красивое зрелище, всё небо будто большим фонарем освещалось. У кого был хороший обзор получили эстетическое удовольствие от запуска ракеты. Не каждый день увидишь такую красоту, – написала одна из очевидцев.

Добавим, что 28 октября был выполнен пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» с космодрома Байконур, отметили в Роскосмосе.