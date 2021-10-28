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Общество28 октября 2021 7:31

Очевидцы заметили в небе над Барнаулом «НЛО»

Скорее всего это была ракета с Байконура
Герман Архаров
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"НЛО". Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

"НЛО". Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

Утром в небе над Барнаулом заметили «Неопознанный летающий объект». Вероятнее всего, это была ракета с Байконура, пишут очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

– Безумно красивое зрелище, всё небо будто большим фонарем освещалось. У кого был хороший обзор получили эстетическое удовольствие от запуска ракеты. Не каждый день увидишь такую красоту, – написала одна из очевидцев.

Добавим, что 28 октября был выполнен пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1а» и транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» с космодрома Байконур, отметили в Роскосмосе.