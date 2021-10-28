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Происшествия28 октября 2021 5:28

Жительницу Алтайского края обманули при продаже дома

Полицейские возбудили уголовное дело
Герман Архаров
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Женщина потеряла 50 тыс. рублей

Женщина потеряла 50 тыс. рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Алтайского края хотела продать дом, но попалась на уловки мошенников и потеряла 50 тыс. рублей, сообщает региональное управление МВД.

– По словам женщины, она разместила на сайте объявлений информацию о продаже дома. Вскоре ей позвонила неизвестная девушка и выразила желание прибрести дом. Во избежание срыва сделки покупательница предложила внести предоплату в размере 50 тыс. рублей и женщина сообщила реквизиты своей банковской карты, – отметили в ведомстве.

Вскоре жительнице Алтая пришло уведомление о поступлении на карту 50 тыс. рублей. Покупательница снова перезвонила и сказала, что перевела деньги, но чтобы не сняли процент за комиссию, нужно произвести еще несколько операций. Женщина сделала то, о чем ее попросили и в итоге перевела мошенникам свои накопления.

Полицейские возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».