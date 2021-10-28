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Общество28 октября 2021 4:30

Погода в Алтайском крае 28 октября 2021: преимущественно без осадков и до +7 градусов

В Барнауле ожидается +2…+4 градуса
Герман Архаров
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В Барнауле также будет преимущественно без осадков

В Барнауле также будет преимущественно без осадков

Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 28 октября, в Алтайском крае воздух прогреется до +2…+7 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В регионе будет преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман, изморозь, в предгорных районах на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, – добавили синоптики.

В Барнауле днем 28 октября прогнозируют +2…+4 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с.