Гостиничный комплекс за 101 млн рублей продают на Алтае

Гостиничный комплекс (фото: скриншот страницы https://barnaul.jilfond.ru/)

В Чемальском районе Республики Алтай выставили гостиничный комплекс за 101 млн рублей, сообщают в агентстве недвижимости «Жилфонд».

- Комплекс находится в непосредственной близости (20 км) от туристической Мекки Горного Алтая – села Чемал, и в то же время в уединенном месте в горах. Единственный подъезд к комплексу через собственный мост на реке Куюм: никаких соседей, только девственная природа Алтая, - рассказывают риэлторы.

Территория всего комплекса составляет 2,8 га вдоль реки. На ней расположен большой шале из кедра, вилла, баня, пункт охраны, купель и беседка. Если будущий владелец пожелает, то он сможет разместить на территории еще и летние домики. И тогда общая вместимость будет увеличена до 90 номеров.