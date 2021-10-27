В Барнауле передали в суд дело насильника на велосипеде

Обвиняемый мотивировал свой поступок тем, что ему понравилась девушка Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершили расследование уголовного дела насильника на велосипеде. Он совершил свое злодеяние в августе этого года, сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, в вечернее время в августе 2021 года 32-летняя женщина возвращалась домой с прогулки. Увидев незнакомку, обвиняемый, проезжавший на велосипеде, решил проследить за ней, - рассказывают в ведомстве.

В районе Сухэ-Батора 33-летний мужчина все же решил догнать незнакомку и наладить контакт, но в ее планы это не входило, и она отказала ему. В этот момент он приставил к ней нож и, угрожая, ответ в безлюдное место, где изнасиловал.

В ходе предварительного следствия он свою вину признал. Свой порыв он мотивировал тем, что девушка ему очень понравилась. Кроме того, установлено, что за последние семь лет мужчина не единожды отбывал наказание за совершенные преступления против собственности. Теперь ему еще предстоит ответить за изнасилование.