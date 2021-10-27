Барнаулец дал взятку, чтобы перевести возлюбленную на бюджет в медвузе

Обвиняемый сам пришел в правоохранительные органы Фото: Олег УКЛАДОВ

30-летний житель Барнаула пойдет под суд по обвинению в покушении на дачу взятки – он хотел, чтобы его девушку перевели на бюджет в медицинском университете, сообщает пресс-служба Следственного управления СКРФ по Алтайскому краю.

- По данным следствия, в 2020 году сожительница обвиняемого сдала экзамены для поступления в ординатуру Алтайского государственного медицинского университета, однако ей не хватило баллов для обучения на бюджетной основе, - рассказывают в ведомстве.

Мужчина не хотел платить, поэтому взял кредит и передал 80 тысяч рублей знакомой, которая должна была передать деньги сотруднику вуза и «решить вопрос». Полгода женщина «кормила» обещаниями, но в итоге ничего не сделала. Только в марте она призналась, что всю сумму присвоила себе и вообще, ни с кем из АГМУ она не знакома.

- Поняв, что стал жертвой мошенничества, мужчина обратился в правоохранительные органы, однако и сам стал фигурантом уголовного дела, - добавляют в следкоме.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.