Томенко подписал указ о введении системы QR-кодов в Алтайском крае

Для прохода в ТРЦ и спортивные объекты надо будет предъявить QR-код в электронном или бумажном виде Фото: Анна СЕМИНА

Губернатор Виктор Томенко в среду, 27 октября, подписал указ, согласно которому с 30 октября в Алтайском крае начинает действовать система QR-кодов. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также одного из документов, содержащего QR-код, - говорится в документе.

Так в частности, действительны QR-коды выданные после вакцинации, после перенесенного COVID-19, а также медицинские документы, подтверждающие наличие медотвода. Кроме того, для таких лиц установлены правила: в ТРЦ их пустят только при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее, чем за 72 часа.

Предоставлять QR-код можно как на электронном устройстве, так и на бумажном носителе.