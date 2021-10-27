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Политика27 октября 2021 8:25

В Бийске из-за коронавируса отменили очную сессию гордумы

Часть вопросов обсудят по телефону
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Часть вопросов депутаты перенесут на ноябрь

Часть вопросов депутаты перенесут на ноябрь

Фото: газеты «Бийский рабочий»

Октябрьское заседание Бийской городской Думы отменили из-за болеющих депутатов, сообщает «Бийский рабочий».

- Из-за сложной эпидемиологической обстановки принято решение не проводить заседание Думы города в привычном формате, - пишет издание.

Такая практика уже была: в 2020 году депутаты уже отказывались от очных заседаний. Однако в этот раз это связано непосредственно с болезнью самих законотворцев.

- Часть вопросов, которые не терпят отлагательства, депутатам будут предложены для голосования дистанционным путем, - добавляют журналисты.

Если потребуется проголосовать в формате «за» или «против», то это сделают путем телефонного обзвона депутатов. Оставшиеся вопросы рассмотрят в ноябре.