Жительницы Алтайского края могут пройти кастинг на шоу «Холостяк», не выходя из дома

Тимати - бывший "Холостяк" Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

Телеканал ТНТ объявляет о начале кастинга на шоу «Холостяк», жительницы Алтайского края и Барнаула могут пройти отбор, не выходя из дома – по скайпу, сообщают организаторы.

- Попасть в «Холостяк» мечтают тысячи девушек. Романтический проект изменил жизнь многих участниц шоу, а время, проведенное на реалити, стало для них настоящей сказкой, - говорят на ТНТ.

За годы существования проект стал не просто шоу, а настоящим романтическим приключением, за которым следят тысячи зрителей. При этом можно не просто стать телевизионной звездой, но и найти свою любовь.

- «Холостяк» снимается в самых красивых уголках мира и даёт возможность его участникам посмотреть себя под новым углом, познакомиться с новыми людьми как в кадре, так и за его пределами, сосредоточится на себе, своих эмоциях и стремлениях, - добавляют организаторы.

Отбор участниц уже стартовал. Он проходит на сайте tnt-online.ru. Шанс пройти его есть у всех, вне зависимости от места жительства. Для этого достаточно заполнить анкету и всё. При этом организаторы подчеркивают, что кастинг проходит исключительно на официальном сайте ТНТ и является совершенно бесплатным.