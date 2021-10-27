В Алтайском крае назначили временного замуправделами губернатора и правительства

Елена Шуткина (фото: udg.alregn.ru)

Уже почти две недели, с 14 октября, назначен временный замуправделами губернатора и правительства Алтайского края, сообщает сайт ведомства.

Им стала Елена Шуткина. На посту она сменила Андрея Степанова.

- Сотрудники УФСБ задержали Степанова 12 октября у него дома. Его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса. Они касаются использования служебного положения в корыстных целях, - ранее писала "Комсомолка".

Елена Шуткина с 1994 года занимала посты сначала в администрации, а затем и в правительстве края. А в феврале 2020-го была назначена на должность заместителя управделами.