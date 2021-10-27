Алтайские власти думают о повышении платы за капремонт

В прошлом году плату за капремонт не индексировали Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края всерьез задумались об увеличении платы за капитальный ремонт домов. Об этом пишет «Банкфакс» со ссылкой на итоги заседания правительства.

- В ходе выступления докладчиков стало понятно, что собираемость взносов на эти цели с жильцов многоквартирных домов в крае довольно высокая, и тем не менее, размер платы индексируется слишком медленно, поэтому в регионе наблюдается дефицит средств, - пишет издание.

Складывается такая ситуация, когда дома стоят в плане на краткосрочный ремонт, а денег на это нет. Поэтому работы приходится переносить. Вот, к примеру, сейчас требуется заменить около двух тысяч лифтов, а денег нет.

Губернатор Виктор Томенко уже дал поручение профильному министру проработать вопрос индексации, а также рассмотреть предложение о введении дифференцированной платы.