Фитнес-клубы Барнаула начнут принимать посетителей по QR-кодам

QR-коды в фитнес-клубах начнут действовать не ранее 15 ноября Фото: Анна СЕМИНА

Фитнес-клубы Барнаула и Алтайского края, а также иные спортивные объекты начнут принимать посетителей по QR-кодам. Это произойдет не ранее 15 ноября, пишет «Толк» со ссылкой на министра спорта края.

- Судьба свела нас максимально. И с фитнес-сообществом, и спортивное сообщество. Мы заинтересованы в том, чтобы выполнять все необходимые меры, которые есть на сегодня и которые в дальнейшем будут. Конечно, есть огромное желание сохранить тренировочные процессы, – заявил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

При этом детали новой системы пока до конца не ясны, так как указ губернатор еще не подписал. При этом уже известно, что на массовые мероприятия в ту же ледовую «Титов Арену» или в «Победу» ограничение составит 500 человек. При этом пропуск будет по кодам.

Но самая интересная ситуация возникла в фитнес-индустрии: тем, у кого есть медотвод от вакцинации, вход на тренировки закрыт.