За стуки на Алтае умерло более 30 человек с коронавирусом

Общее число заболевших коронавирусом в регионе за весь период пандемии составляет 86306 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерло 31 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 скончались 26 пациентов. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии составляет 86306 человек. Умерли 6 130 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 785 человек, - пишет оперштаб.

Добавим, что всего в регионе вакцинируются от коронавирусной инфекции 753256 человек, это около 30% населения. Уже 975 жителей прошли повторную вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Алтайском крае число желающих привиться от ковида выросло в шесть раз

В ожидании укола люди выстраиваются в очереди в поликлиниках и пунктах вакцинации (подробнее)