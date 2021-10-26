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Общество26 октября 2021 14:35

За стуки на Алтае умерло более 30 человек с коронавирусом

Всего за период пандемии в крае умерли 6 130 человек с COVID-19
Антонина Лышова
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Общее число заболевших коронавирусом в регионе за весь период пандемии составляет 86306 человек

Общее число заболевших коронавирусом в регионе за весь период пандемии составляет 86306 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки умерло 31 человек с коронавирусом. Из них непосредственно от COVID-19 скончались 26 пациентов. Об этом сообщает оперштаб региона.

- Общее число заболевших коронавирусной инфекцией за весь период пандемии составляет 86306 человек. Умерли 6 130 человек (+ 31), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 785 человек, - пишет оперштаб.

Добавим, что всего в регионе вакцинируются от коронавирусной инфекции 753256 человек, это около 30% населения. Уже 975 жителей прошли повторную вакцинацию.

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